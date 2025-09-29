La polizia celebra il patrono San Michele Arcangelo | cerimonia religiosa ed encomi solenni
Le donne e gli uomini della polizia di Stato hanno celebrato, questa mattina, presso la chiesa di Sant'Agostino, il santo patrono San Michele Arcangelo, con una messa officiata dall’arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Fortunato Morrone, dal cappellano, don Gianni Giordano e da padre Gabriele. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
