La polemica sulla decadenza della consulta Aica Nobile | Ecco come stanno le cose

La presidente del cda di Aica, Danila Nobile, interviene sulle polemiche nate dopo la decadenza della Consulta delle Associazioni: “Abbiamo letto in questi giorni dichiarazioni false e offensive che accusano Aica di violare lo statuto e la normativa. La verità è esattamente l’opposto”."Non hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it