La plastica danneggia la salute dei bambini | aumenta i rischi per cuore fertilità e cervello
L’esposizione quotidiana alla plastica, soprattutto durante l’infanzia, è associata a un aumento del rischio di malattie cardiache, infertilità, asma e disturbi dello sviluppo cerebrale. Un nuovo studio scientifico ne rivela le conseguenze a lungo termine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: plastica - danneggia
I ProPal oggi hanno imbrattato, distrutto, danneggiato, aggredito, tirato pietre, dando così una plastica idea della loro concezione di pace in Medio Oriente. Sono i migliori alleati di Smotrich. - X Vai su X
Legare una pianta rampicante non è solo un gesto tecnico… è un atto di cura. Nel giardinaggio fai da te, troppi usano ancora ferro o plastica, ignorando quanto possono danneggiare la pianta. Ho visto rampicanti strozzati, cime spezzate e giardini pieni di le - facebook.com Vai su Facebook
La plastica danneggia la salute dei bambini: aumenta i rischi per cuore, fertilità e cervello - L’esposizione quotidiana alla plastica, soprattutto durante l’infanzia, è associata a un aumento del rischio di malattie cardiache, infertilità ... Scrive fanpage.it
Come l’inquinamento influisce sulla salute respiratoria infantile - Un'analisi approfondita sui pericoli invisibili dell'inquinamento per i bambini e le azioni da intraprendere per proteggerli. Segnala tuobenessere.it