La piazza di Mondello si prepara a cambiare volto al via i lavori | Disagi limitati per residenti e turisti
I lavori sono partiti: la piazza di Mondello si prepara a cambiare volto. Nuova pavimentazione e fontana tirata a lucido, l'intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana è stato finanziato con fondi "Pn Metro Plus", il cui importo contrattuale per l’impresa appaltatrice "Pisciotta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
