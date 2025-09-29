La pallavolo italiana scoppia di salute ma la scuola fa ostruzionismo sulle palestre la denuncia della Federazione
Il paradosso della pallavolo italiana: c ampioni del mondo al maschile, oro olimpico e campioni del mondo al femminile. Boom di tesserati ma non c’è la possibilità di dare risposta all’enorme domanda di volley che c’è in Italia. Perché? Perché semplicemente non ci sono palestre a sufficienza. «Aprite le palestre scolastiche ai bambini che vogliono giocare a pallavolo: non sono della burocrazia, ma della comunità». È l’appello lanciato dal presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, al telefono con l’Ansa da Abu Dhabi dove sta rientrando in Italia con la nazionale laureatasi ieri campione del mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
