E’ stato toccante vedere Keir Starmer annunciare la scorsa settimana, da un corridoio di Downing Street, la decisione del suo governo di riconoscere lo stato di Palestina” scrive Douglas Murray sullo Spectator. “Starmer ha intrapreso questa coraggiosa azione contemporaneamente ai suoi omologhi francese, canadese e australiano. Ma, come nel caso di Emmanuel Macron, Mark Carney e di un certo Anthony Albanese, sembrava essere vittima di una serie di malintesi. Il primo era che facesse qualche differenza. Starmer e i suoi omologhi all’estero sembrano credere erroneamente che la creazione degli stati sia ancora nelle loro mani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Palestina immaginaria