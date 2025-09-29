La nuova vita di un angolo di Monza | che cosa aprirà in un pezzo dell' ex fiera e quando
Le ruspe non ci sono ancora. Nessuno scavo, nessun cantiere. Solo la vegetazione incolta che segna il confine dell'enorme spiazzo che presto verrà trasformato in un nuovo “parco commerciale”. Il progetto per adesso è solo sulla carta, ma presto cambierà il volto dell'area dell'ex fiera: uno degli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - vita
Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme
La nuova vita della Torre Velasca tra uffici vintage e 72 case vip
Dai fiori al gelato, così Emanuele ha dato nuova vita al vecchio chiosco in centro (e a una passione di famiglia)
Chi l'ha visto?. . “Ciao Mondo!”: La nuova vita di Gerardo, che ha ritrovato la sua famiglia dopo gli appelli a "Chi l'ha visto?". Insieme ai due fratelli sta ancora cercando il terzo figlio dei genitori, Angela e Claudio, nato nel 1984. “Manchi solo tu”, qualcuno si rico - facebook.com Vai su Facebook
“Ciao Mondo!”: La nuova vita di Gerardo, che ha ritrovato la sua famiglia dopo gli appelli a "Chi l'ha visto?". Insieme ai due fratelli sta ancora cercando il terzo figlio dei genitori, Angela e Claudio, nato nel 1984. “Manchi solo tu”. #chilhavisto?https://bit.ly/3nDdy - X Vai su X
Monza, cinque gatti sopravvissuti all’inferno cercano una famiglia: pronti per una nuova vita - Monza, 2 febbraio 2025 – Alfa, Bravo, Charlie, Delta ed Echo: cinque gatti sopravvissuti all’inferno, pronti per una nuova vita. Segnala ilgiorno.it
Una nuova figura nel calcio che servirebbe anche a Monza - Un ruolo che unisce campo e città, un esempio utile anche per il Monza. Da monza-news.it