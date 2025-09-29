La nuova Rivoluzione Industriale a Milano l’evento de il Giornale e Moneta sull’IA

Una “nuova Rivoluzione Industriale”. Stavolta, non a colpi di ingranaggi cigolanti, carbone e vapore ma al ritmo inarrestabile degli algoritmi. L’intelligenza artificiale sta plasmando un cambiamento epocale, paragonabile per portata a quello avvenuto nel XVIII secolo. Allora, le macchine moltiplicarono la forza fisica dell'uomo, oggi invece l'IA potenzia le capacità cognitive, trasformando radicalmente i processi produttivi. Questa rivoluzione trasversale, che sta ridefinendo interi settori economici, sarà al centro del nuovo speciale evento organizzato da il Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta, in programma a Milano per martedì 30 settembre prossimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

