La nuova risonanza dell' Asp guasta ancora prima di entrare in funzione il caso finisce alla Regione
"La situazione dei Servizi di Radiologia dell’Asp di Messina ha ormai superato ogni limite di tollerabilità, mettendo a rischio la salute dei cittadini e compromettendo il diritto costituzionale all’assistenza sanitaria". Lo dichiara il deputato regionale di Sud Chiama Nord, Matteo Sciotto, che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - risonanza
[VIDEO] Fumata bianca a Lanciano: dismessa la risonanza magnetica per fare spazio alla nuova tecnologia
Policlinico, inaugurata la nuova risonanza magnetica 3 tesla: esami di qualità in tempi ridotti
Si amplia l'ospedale napoletano: più sale operatorie e nuova risonanza magnetica
Presso le strutture del gruppo Policlinico Triestino gli investimenti nelle tecnologie più innovative si integrano con soluzioni di supporto al paziente che sono in grado di compenetrare competenza medica e attenzione alla persona. La nuova risonanza magneti - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova risonanza magnetica capace di eseguire esami più accurati in tempi ridotti. All'Ospedale Sant’Andrea una nuova apparecchiatura che sfrutta un campo magnetico di 3 Tesla, consentendo di avere immagini di altissima qualità soprattutto per la - X Vai su X
Policlinico Messina, inaugurata nuova Risonanza 3 Tesla - È stata inaugurata la nuova risonanza magnetica 3 Tesla del Policlinico universitario ' Gaetani Martino' di Messina. Lo riporta ansa.it
Nuova risonanza magnetica all’ospedale Mazzoni con 700mila euro del Pnrr - Ascoli, 27 novembre 2024 – Con l’acquisto della nuova risonanza magnetica ad alto campo ‘Philips Ingenia 1. Segnala ilrestodelcarlino.it