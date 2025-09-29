La nuova PS5 Slim è peggiorata ed ha la scocca opaca rivela un video teardown
La nuova revisione di PS5 Slim è già disponibile in Europa e, come rivelato da un teardown dello youtuber Austin Evans, porta con sé alcune novità interessanti ma anche un cambiamento non apprezzato dagli utenti. La modifica più evidente riguarda lo spazio di archiviazione: si passa infatti da 1 TB a 825 GB, con circa 650 GB effettivamente liberi per giochi e applicazioni dopo il sistema operativo. Una riduzione del 27% che Evans ha definito un vero passo indietro, soprattutto considerando che il prezzo della console non è stato abbassato: 549€ per la versione con lettore e 499€ per quella digitale. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: nuova - slim
