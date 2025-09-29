La nuova frontiera della guerra è la vulnerabilità cognitiva

Una “guerra tiepida” che non si combatte con i carri armati ma con la manipolazione delle percezioni, dei flussi migratori e delle informazioni. Un libro che suona come un manuale civile e politico per comprendere e difendere la fragilità delle nostre democrazie. Se un tempo gli aerei volavano alti tra New York e Mosca, a garantire un equilibrio fragile e razionale, oggi il pericolo è una variabile emotiva e fisica che non riusciamo più a elaborare. Non arriva solo dall’alto ma ci attraversa quotidianamente, insinuandosi negli schermi dei nostri telefoni, nei flussi migratori trasformati in arma, nelle percezioni di insicurezza che corrodono il rapporto fra cittadini e istituzioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

