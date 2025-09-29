La Notte nel Cuore anticipazioni | Sevilay vuole lasciare Nuh

La Notte nel Cuore continua a sorprendere il pubblico con intrecci sempre più drammatici. Nella puntata del 2 ottobre i riflettori saranno puntati su due eventi fondamentali: la crisi tra Nuh e Sevilay e il terribile incidente che metterà in pericolo la vita di Samet. La relazione tra Nuh e Sevilay sembra vicina al capolinea. Quando la donna rientra con Nazim dopo un guasto alla macchina, Nuh, divorato dalla gelosia, esplode in una reazione incontrollata. Sevilay, stanca delle continue accuse, medita di abbandonarlo. Proprio nel momento in cui tutto sembra perduto, Nuh decide di aprirsi e raccontarle i traumi del passato e le sue paure più intime. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it