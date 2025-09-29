La NASA costruirà un villaggio sulla Luna entro dieci anni

Roma, 29 settembre 2025 – No, non è l’inizio di un film di fantascienza, la NASA vuole davvero costruire un villaggio abitato sulla Luna entro un decennio. È l’obiettivo tracciato da Sean Duffy, amministratore dell’agenzia spaziale americana durante il suo intervento al Congresso Astronautico Internazionale di Sydney, la più importante vetrina mondiale dedicata allo spazio: ecco cosa ha detto. “Tra dieci anni saremo anche alla soglia di mettere piede su Marte”. “Non sarà solo un avamposto, ma un vero villaggio”, ha spiegato Duffy, anticipando che la struttura sarà alimentata da un reattore nucleare in fase di progettazione grazie a una partnership con il settore privato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net