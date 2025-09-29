La mostra per i 50 anni di Pimpa a Udine fino all’8 dicembre 2025

ande festa per i piccoli lettori e le piccole lettrici, anche grazie alla presenza del Ludobus. I piccoli fan avranno la possibilità di entrare nella casa di Pimpa per giocare, leggere i suoi libri e guardare le storie animate. Grazie a isole interattive e luminose si potranno ammirare, inoltre, i disegni originali di Altan. La mostra offre l’occasione di riscoprire alcune delle storie più belle della cagnolina a pois, attraverso una serie di pannelli che presentano il personaggio, i suoi amici e il fumetto: un viaggio alla scoperta del linguaggio di Pimpa e del suo potere narrativo, per apprezzarne l’unicità e per capire come riesce, con spontaneità e allegria, a coinvolgere da sempre i bambini. 🔗 Leggi su Udine20.it

