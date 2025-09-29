I cittadini della Moldova scelgono ancora l’Europa, ma i filorussi denunciano brogli alle elezioni. Il Paese diviso tra Est e Ovest. Secondo i dati della Commissione elettorale Centrale, il Partito d’Azione e Solidarietà filo-europeo ha registrato il 50,03% alle ultime elezioni, mentre il Blocco Patriottico filo-russo si è fermato al 24,26%. (Ansa Foto) – notizie.com L’altro partito filo-russo, Blocco Alternativa, ha ottenuto il 7,99% delle preferenze, il populista Nostro Partito, che punta a un equilibrio tra Est e Ovest è stato votato dal 6,21% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La Moldova resta europeista, ma resta l’ombra dei brogli elettorali dopo una complicata corsa al voto. Filo-russi in piazza