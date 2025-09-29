La Moldavia sceglie l’Europa Vince il partito della presidente Sandu Ondata di cyberattacchi sul voto

La Moldavia ha scelto l'Europa. Dopo una lunga serata di percentuali altalenanti, a spoglio delle elezioni politiche quasi ultimato, il Partito d'azione e solidarietà della presidente Maia Sandu ha preso il sopravvento sul Blocco patriottico filorusso guidato dall'ex capo di Stato Igor Dodon. Alla Sandu è andato circa il 44% delle preferenze contro il 28% degli avversari. A rafforzare ulteriormente la vittoria dal Pas potrebbero essere i voti della diaspora ancora da conteggiare: quasi un quinto dell'elettorato, che già nel 2024 consegnò agli europeisti la vittoria al referendum sull'adesione all'Unione grazie a poche migliaia di voti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

