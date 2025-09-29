La Moldavia sceglie la via europea filorussi in piazza
Elezioni seguitissime in Moldavia, caratterizzate da accuse di pesanti interferenze russe. La Commissione elettorale centrale ha riferito che oltre 1,59 milioni di cittadini, pari a circa il 51,9% degli aventi diritto, hanno votato. Tra questi, 264.000 moldavi nei seggi elettorali allestiti all'estero. La corsa ha visto contrapposti il Partito d'Azione e Solidarietà, al governo e filo-occidentale, e diversi oppositori filo-russi. Successo degli europeisti. Il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu ha ottenuto la maggioranza assoluta. Dopo l'iniziale rincorrersi delle percentuali, con i principali partiti appaiati, a spoglio giunto ormai a oltre il 99% il partito al governo ha raccolto il 50,5% dei consensi, staccando nettamente il Blocco patriottico filorusso guidato dall'ex presidente Igor Dodon, fermo al 24,25%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
