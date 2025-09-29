Elezioni seguitissime in Moldavia, caratterizzate da accuse di pesanti interferenze russe. La Commissione elettorale centrale ha riferito che oltre 1,59 milioni di cittadini, pari a circa il 51,9% degli aventi diritto, hanno votato. Tra questi, 264.000 moldavi nei seggi elettorali allestiti all'estero. La corsa ha visto contrapposti il Partito d'Azione e Solidarietà, al governo e filo-occidentale, e diversi oppositori filo-russi. Successo degli europeisti. Il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu ha ottenuto la maggioranza assoluta. Dopo l'iniziale rincorrersi delle percentuali, con i principali partiti appaiati, a spoglio giunto ormai a oltre il 99% il partito al governo ha raccolto il 50,5% dei consensi, staccando nettamente il Blocco patriottico filorusso guidato dall'ex presidente Igor Dodon, fermo al 24,25%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Moldavia sceglie la via europea, filorussi in piazza