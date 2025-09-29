La manderei in pensione! Milly Carlucci il conduttore durissimo con lei
News tv. – La scena era quella di un sabato sera qualunque, con milioni di telespettatori incollati davanti alla tv. Su Rai 1, tra luci, coreografie e ospiti a sorpresa, tornava il grande show che da quasi vent’anni scandisce l’autunno televisivo italiano. Milly Carlucci, impeccabile padrona di casa, ha guidato ancora una volta Ballando con le Stelle, gestendo con la consueta eleganza ore di diretta, tra il ritorno di Barbara d’Urso sul piccolo schermo e l’inedito ruolo di Paolo Belli, passato da co-conduttore a concorrente. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: manderei - pensione
Marco Bellavia durissimo su Ballando con le stelle: “Manderei Milly Carlucci in pensione”
Frase orrenda su Milly Carlucci «La manderei in pensione» e su Selvaggia Lucarelli «State facendo una schifezza»: chi l’ha detto
Marco Bellavia durissimo su Ballando con le stelle: "Manderei Milly Carlucci in pensione" - X Vai su X
In pensione a 60 anni, nuove regole in arrivo: per chi sono e come funzionano - facebook.com Vai su Facebook
Milly Carlucci in pensione: il commento del conduttore TV scatena il caso a Ballando con le Stelle - Con questa frase diretta e senza filtri, un suo collega conduttore TV ha acceso un vero caso mediatico dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle ... notizie.it scrive
Milly Carlucci pensione, il duro attacco del conduttore TV dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle: la risposta della conduttrice - Con questa frase diretta e senza filtri, un suo collega conduttore TV ha acceso un vero caso mediatico dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle ... Secondo notizie.it