News tv. – La scena era quella di un sabato sera qualunque, con milioni di telespettatori incollati davanti alla tv. Su Rai 1, tra luci, coreografie e ospiti a sorpresa, tornava il grande show che da quasi vent’anni scandisce l’autunno televisivo italiano. Milly Carlucci, impeccabile padrona di casa, ha guidato ancora una volta Ballando con le Stelle, gestendo con la consueta eleganza ore di diretta, tra il ritorno di Barbara d’Urso sul piccolo schermo e l’inedito ruolo di Paolo Belli, passato da co-conduttore a concorrente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La manderei in pensione!”. Milly Carlucci, il conduttore durissimo con lei