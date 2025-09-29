La malattia di Bruce Willis? È iniziato con il balbettio Mai avrei pensato che fosse un sintomo di demenza precoce | lo rivela la moglie Emma Heming Willis
La moglie di Bruce Willis, Emma Heming, è stata ospite del podcast Next Question di Katie Couric. Inevitabile il racconto di come la coppia conviva con la demenza frontotemporale. L’attore è stato anche ricoverato recentemente in una casa separata ad hoc con il personale infermieristico che si occupa di lui giorno e notte. Scelta che ha scatenato delle polemiche alle quali la Heming ha prontamente risposto. “La verità è che queste opinioni sono così rumorose. Se non hai fatto esperienza di tutto questo, non hai voce in capitolo – aveva detto – Sapevo che condividendo la nostra storia si sarebbero creati due schieramenti, da una parte chi ha solo un’opinione e dall’altra chi ha esperienza reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il primo sintomo (insospettabile) della demenza di Bruce Willis raccontato da sua moglie - Emma Heming Willis rivela che il primo segnale della demenza del maritp è stato un ritorno del balbettio d’infanzia. Scrive vanityfair.it
Bruce Willis, la moglie Emma Heming mette in guardia sul primo sintomo della malattia: «Mai avrei pensato potesse essere demenza» - Così Emma Heming è tornata a parlare della malattia del marito Bruce Willis. Riporta msn.com