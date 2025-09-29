La malattia del figlio le petizioni contro il lockdown il cartello per Trump | chi Jake Sanford l’autore della strage in Michigan
Thomas Jacob Sanford, l’autore della strage in Michigan, era un veterano dell’ Iraq. Aveva combattuto dal 2004 al 2008. L’attacco alla chiesa mormone di Grand Blanc ha provocato quattro morti e otto feriti. Lui è stato ucciso dopo 9 minuti dalla chiamata ai soccorsi. I membri adulti della congregazione hanno fatto da scudo per proteggere i bambini presenti nella chiesa. Quella di Grand Blanc è la 324esima sparatoria di massa negli Stati Uniti nel 2025, secondo il Gun Violence Archive. E la terza in meno di 24 ore, dopo quella nella Carolina del Nord e quella in Texas, con due vittime e uno shooter anche lui veterano dell’Iraq. 🔗 Leggi su Open.online
La malattia del figlio, le petizioni contro il lockdown, il cartello per Trump: chi Jake Sanford, l'autore della strage in Michigan
