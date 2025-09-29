La Liga il Real Madrid prende 5 sberle dall' Atletico nel derby Barça nuova capolista

Madrid 29 settembre 2025 – Quasi una settimana consecutiva in campo per le formazioni della Liga, complice un turno infrasettimanale che è terminato il giovedì antecedente alla prima partita di questa settima giornata. Dopo sei turni di dominio Blanco, cambia la capolista: il Barça approfitta del ko del Real nel derby con l' Atletico e balza in cima alla graduatoria. I Blaugrana restano così l'unica squadra imbattuta insieme all' Elche, vera favola di questo inizio campionato, di Liga. Prima vittoria per il Maiorca, mentre continuano le difficoltà dell' Athletic Bilbao, sprofondato a centro gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

