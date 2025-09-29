Oggi la Libia si trova a un punto di svolta decisivo. Dopo anni di paralisi politica, la nuova roadmap avanzata dalla Missione delle nazioni unite in Libia offre un percorso per ristabilire le istituzioni politiche, unificare la governance e gettare le basi per la pace, la stabilità e la sicurezza. Tuttavia, questa opportunità non può avere successo in isolamento. La ripresa della Libia richiederà non solo riforme interne e una cooperazione che trascenda le divisioni politiche, ma anche un solido sostegno esterno per aiutarci a ricostruire e modernizzare il nostro Stato. Solo con questo sostegno potremo raggiungere la stabilità economica necessaria per la crescita, a beneficio del popolo libico – prima e soprattutto del popolo libico – rafforzando al contempo gli interessi condivisi dei nostri partner internazionali nella regione. 🔗 Leggi su Formiche.net

La Libia è a un punto di svolta. L'appello del ministro Ali Milad Bin Younes alla partnership e al rinnovamento