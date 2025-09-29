La Libia è a un punto di svolta L’appello del ministro Ali Milad Bin Younes alla partnership e al rinnovamento
Oggi la Libia si trova a un punto di svolta decisivo. Dopo anni di paralisi politica, la nuova roadmap avanzata dalla Missione delle nazioni unite in Libia offre un percorso per ristabilire le istituzioni politiche, unificare la governance e gettare le basi per la pace, la stabilità e la sicurezza. Tuttavia, questa opportunità non può avere successo in isolamento. La ripresa della Libia richiederà non solo riforme interne e una cooperazione che trascenda le divisioni politiche, ma anche un solido sostegno esterno per aiutarci a ricostruire e modernizzare il nostro Stato. Solo con questo sostegno potremo raggiungere la stabilità economica necessaria per la crescita, a beneficio del popolo libico – prima e soprattutto del popolo libico – rafforzando al contempo gli interessi condivisi dei nostri partner internazionali nella regione. 🔗 Leggi su Formiche.net
Avete capito perché hanno eliminato Gheddafi? Altro che diritti umani. Ricordo che il governo italiano di allora con Berlusconi presidente e Meloni e La Russa ministri ha votato a favore della guerra in Libia. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.c - facebook.com Vai su Facebook
