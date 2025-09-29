La Libia è a un punto di svolta L’appello del ministro Ali Milad Bin Younes alla partnership e al rinnovamento

Formiche.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la Libia si trova a un punto di svolta decisivo. Dopo anni di paralisi politica, la nuova roadmap avanzata dalla Missione delle nazioni unite in Libia offre un percorso per ristabilire le istituzioni politiche, unificare la governance e gettare le basi per la pace, la stabilità e la sicurezza. Tuttavia, questa opportunità non può avere successo in isolamento. La ripresa della Libia richiederà non solo riforme interne e una cooperazione che trascenda le divisioni politiche, ma anche un solido sostegno esterno per aiutarci a ricostruire e modernizzare il nostro Stato. Solo con questo sostegno potremo raggiungere la stabilità economica necessaria per la crescita, a beneficio del popolo libico – prima e soprattutto del popolo libico – rafforzando al contempo gli interessi condivisi dei nostri partner internazionali nella regione. 🔗 Leggi su Formiche.net

la libia 232 a un punto di svolta l8217appello del ministro ali milad bin younes alla partnership e al rinnovamento

© Formiche.net - La Libia è a un punto di svolta. L’appello del ministro Ali Milad Bin Younes alla partnership e al rinnovamento

In questa notizia si parla di: libia - punto

libia 232 punto svoltaLa Libia &#232; a un punto di svolta. L’appello del ministro Ali Milad Bin Younes alla partnership e al rinnovamento - Dopo anni di paralisi politica, la nuova roadmap avanzata dalla Missione delle nazioni unite in Libia offre un percorso per ristabilire le istituz ... Riporta formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Libia 232 Punto Svolta