La Lega sull' abbattimento degli ultimi due scheletri dei palazzi Clerico | Ridiamo dignità alla zona ora la riqualificazione
L’abbattimento degli ultimi due scheletri dei palazzi Clerico è la “restituzione della dignità all’intera aera” e ora l’obiettivo è la riqualificazione. A dirlo esprimendo soddisfazione per l’avvio dei lavori di abbattimento dei due palazzi mai finiti di via Tavo “diventati negli anni rifugio di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
