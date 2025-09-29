La Lazio s’è desta tre bei gol al Genoa

Romadailynews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio, dopo una vittoria e tre sconfitte (brucia quella nel derby) in quattro partite, s’è ricordata finalmente come si gioca a pallone e ha liquidato il Genoa con tre bei gol che portano le firme di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Il Genoa? Ha corso tanto, ha portato a passeggio il pallone più dei biancocelesti, ha pure tirato qualche pallonata contro la porta romana, senza riuscire a ingannare Provedel, in giornata super. I romani avevano fretta, hanno segnato il vantaggio sùbito, al 4’ minuto del primo tempo: Castellanos conquista una palla, vede Cancellieri in posizione favorevole, gli spedisce per posta celere il pallone che il compagno, per non farselo rubare dai liguri, si affretta a riporlo nella cassaforte alle spalle del portiere Leali, il quale ne prende atto e lealmente s’inchina a raccoglierlo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

la lazio s8217232 desta tre bei gol al genoa

© Romadailynews.it - La Lazio s’è desta, tre bei gol al Genoa

In questa notizia si parla di: lazio - desta

Calciomercato Lazio News / Difficoltà per Insigne, tre nomi verso la cessione (25 Luglio 2025) - Una situazione in divenire ma in generale – come ammesso dallo stesso Sarri – il mercato è al momento fermo complice le difficoltà a cedere vari nomi del profilo. Segnala ilsussidiario.net

Perché la Lazio non può fare mercato? I tre parametri violati, quando può tornare a fare acquisti, la strategia di Lotito e la posizione di Sarri - Il blocco del mercato imposto dalla Covisoc ha messo la Lazio in una situazione senza precedenti per i capitolini. Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio S8217232 Desta Tre