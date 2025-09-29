La Lazio schianta il Genoa a domicilio | 3-0 e Vieira adesso rischia
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i biancocelesti di Sarri in tempo reale La Lazio fa visita al Genoa a Marassi nel monday night che chiude la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno vissuto un avvio di stagione tutt’altro che positivo che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio (LaPresse) – Calciomercato.it I rossoblu di Patrick Vieira sono reduci dalla vittoria contro l’ Empoli in Coppa Italia che ha permesso loro di qualificarsi agli ottavi di finale dove sfideranno l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: lazio - schianta
Ancora sangue sulle strade del Lazio: 24enne esce di strada e si schianta contro un albero. Inutili i soccorsi. L’incidente lungo la Migliara 56
Ufficializzati i primi ottavi di finale di Coppa Italia Nkunku gonfia rete e palloncino con un super gol in semi rovesciata e schianta il lecce portando il Milan agli ottavi dove incontrerà la Lazio Soffrendo un po’ nel finale, l’Udinese passa contro il Palermo - facebook.com Vai su Facebook