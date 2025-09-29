Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i biancocelesti di Sarri in tempo reale La Lazio fa visita al Genoa a Marassi nel monday night che chiude la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno vissuto un avvio di stagione tutt’altro che positivo che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio (LaPresse) – Calciomercato.it I rossoblu di Patrick Vieira sono reduci dalla vittoria contro l’ Empoli in Coppa Italia che ha permesso loro di qualificarsi agli ottavi di finale dove sfideranno l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Lazio schianta il Genoa a domicilio: 3-0 e Vieira adesso rischia