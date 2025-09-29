La Lazio sbanca Marassi e torna a vincere Genoa ko

Cancellieri, Castellanos e Zaccagni firmano il 3-0 dei biancocelesti GENOVA - Torna a vincere la Lazio, che trova i primi tre punti stagionali in trasferta battendo il Genoa, che invece rimane ancora a secco di vittorie e in penultima posizione. È 0-3 a favore degli uomini di Maurizio Sarri, che van. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lazio sbanca marassi tornaLa Lazio sbanca Marassi e torna a vincere, Genoa ko - Torna a vincere la Lazio, che trova i primi tre punti stagionali in trasferta battendo il Genoa, che invece rimane ancora a secco di v ... Riporta italpress.com

lazio sbanca marassi tornaLa Lazio batte il Genoa per 3-0 a Marassi e si rilancia - 0 a Marassi ed esce dalla crisi, portandosi a 6 punti in classifica. Lo riporta firenzeviola.it

