La Lazio ritrova il sorriso | 3-0 in casa del Genoa Vieira sempre più in crisi

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio vince 3-0 a Marassi contro il Genoa con i gol di Cancellieri e Zaccagni e si risolleva in classifica: rossoblù ultimi in classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lazio - ritrova

Lazio, Sarri li ritrova e li usa subito: ha due nuovi pilastri a disposizione

Lazio-Hellas Verona 4-0: Castellanos gol e assist di rabona, Sarri ritrova la vittoria all'Olimpico

Lazio, ecco i tre rinforzi: Sarri ritrova Romagnoli, Vecino e Isaksen

lazio ritrova sorriso 3La Lazio ritrova il sorriso: 3-0 in casa del Genoa, Vieira sempre più in crisi - 0 a Marassi contro il Genoa con i gol di Cancellieri e Zaccagni e si risolleva in classifica: rossoblù ultimi in classifica ... Lo riporta fanpage.it

lazio ritrova sorriso 3Serie A, Genoa-Lazio 0-3: Sarri ritrova il sorriso e i tre punti - 0 il Genoa a Marassi nell’ultimo posticipo della quinta giornata di Serie A e ritrova il successo dopo due ko consecutivi, tra cui quello nel derby. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Ritrova Sorriso 3