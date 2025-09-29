La Lazio corre ai ripari | Basic torna nella lista per la Serie A al posto di Dele-Bashiru

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 settembre 2025 – In questo inizio di campionato, una delle squadre che ha avuto più difficoltà è stata la Lazio di Sarri. Solo una vittoria in quattro gare per i biancocelesti, appena tre punti conquistati su 12 possibili e la luce in fondo al tunnel che sembra lontanissima. Nella scorsa giornata, in più, è arrivata la pesante sconfitta nel derby contro la Roma, che ha abbassato ulteriormente il morale dei biancocelesti. Per questo, nella sfida di oggi contro il Genoa è necessaria una vittoria per scalare la classifica e lasciarsi alle spalle questo inizio di campionato horror, ma la gara del Ferraris sarà tutt'altro che una passeggiata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la lazio corre ai ripari basic torna nella lista per la serie a al posto di dele bashiru

© Sport.quotidiano.net - La Lazio corre ai ripari: Basic torna nella lista per la Serie A al posto di Dele-Bashiru

In questa notizia si parla di: lazio - corre

West Nile, due casi a Latina: la Regione Lazio corre ai ripari

lazio corre ripari basicBasic pronto ad essere cardine della Lazio? Quell’infortunio potrebbe risultare decisivo - Bashiru verso l’esclusione In casa Lazio, l’emergenza a centrocampo è ormai evidente. Come scrive lazionews24.com

Lazio, il piano dei tagli: Tchaouna è il primo, ma serve una soluzione per Basic, Fares e Kamenovic - La sfida di Lotito, sempre se si sia arreso rispetto al blocco di mercato, è riportare sotto la soglia dell’80% il rapporto tra monte ingaggi e ricavi della nuova ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Corre Ripari Basic