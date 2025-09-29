La Lazio colpisce il Genoa non lo fa mai | tra errori e rabbia Var è la prima batosta

Ilsecoloxix.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grifone subito infilzato da Cancellieri, spinge ma raddoppia Castellanos. Mentre segnare è sempre un guaio per i rossoblù. A inizio ripresa rigore dato e poi negato per braccio di Romagnoli: ira dopo il caso di Bologna. E Zaccagni chiude il discorso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

la lazio colpisce il genoa non lo fa mai tra errori e rabbia var 232 la prima batosta

© Ilsecoloxix.it - La Lazio colpisce, il Genoa non lo fa mai: tra errori e rabbia Var è la prima batosta

In questa notizia si parla di: lazio - colpisce

lazio colpisce genoa faGenoa ko 3-0 e la Lazio torna alla vittoria: gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni - I biancocelesti agganciano il Sassuolo al 12° posto in classifica con 6 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 2 ... Lo riporta adnkronos.com

lazio colpisce genoa faGenoa-Lazio 0-3: video, gol e highlights - quarti degli attaccanti di Sarri vanno a segno nella vittoria della Lazio a Marassi per 3- Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Colpisce Genoa Fa