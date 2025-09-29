La Lazio batte il Genoa 3-0 Gol di Cancellieri e Castellanos e Zaccagni
Grifone subito infilzato da Cancellieri, spinge ma raddoppia Castellanos. Mentre segnare è sempre un guaio per i rossoblù. A inizio ripresa rigore dato e poi negato per braccio di Romagnoli: ira dopo il caso di Bologna. E Zaccagni chiude il discorso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
#29settembre 1993, Coppa @UEFA: a Plovdiv la #Lazio batte 2-0 il @Lokomotiv con gol dei difensori Luca Luzardi e Roberto Cravero. Prima vittoria esterna europea dopo 7 sconfitte di fila. Cragnotti e Zoff contenti, ma l'avventura europea durerà poco - X Vai su X
?LE NOSTRE PARTITE La Lazio di Lorenzo batte il Milan allo Stadio Olimpico grazie a un gol di Giorgio Chinaglia. https://www.laziowiki.org/wiki/Domenica_28_settembre_1969_-_Roma,_stadio_Olimpico_-_Lazio-Milan_1-0 - facebook.com Vai su Facebook
