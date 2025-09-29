La Lazio batte il Genoa 3-0 Gol di Cancellieri e Castellanos e Zaccagni

Ilsecoloxix.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grifone subito infilzato da Cancellieri, spinge ma raddoppia Castellanos. Mentre segnare è sempre un guaio per i rossoblù. A inizio ripresa rigore dato e poi negato per braccio di Romagnoli: ira dopo il caso di Bologna. E Zaccagni chiude il discorso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

