La Juvecaserta batte Jesi nell' esordio al PalaPiccolo

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Paperdi Juvecaserta batte Jesi nel suo debutto interno nel campionato di Serie B Nazionale 2025-26. Il successo è arrivato al termine di una straordinaria rimonta concretizzata nel quarto periodo di gioco grazie alla prestazione da autentico fuoriclasse di Domenico D'Argenzio che negli ultimi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: juvecaserta - batte

juvecaserta batte jesi nellLa Juvecaserta batte Jesi nell'esordio al PalaPiccolo - Il successo è arrivato al termine di una straordinaria rimonta concretizzata nel quarto periodo d ... Da casertanews.it

juvecaserta batte jesi nellPaperdi Juvecaserta, si ritorna al PalaPiccolo: c'è la sfida a Jesi - Sarà la General Contractor Jesi la prima avversaria che la Paperdi Juvecaserta affronterà al PalaPiccolo in questa Serie B Nazionale 2025- casertanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juvecaserta Batte Jesi Nell