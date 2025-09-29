La Global Sumud Flotilla naviga verso Gaza dalla Bbc a Wafa | la vicenda sulla stampa estera
(Adnkronos) – La navigazione verso Gaza della Global Sumud Flotilla è in questi giorni, anche per le implicazioni per la sicurezza delle decine di italiani a bordo, uno dei temi più dibattuti sulla stampa italiana. Il governo continua con i suoi appelli agli attivisti affinché riconsiderino i loro piani, nel timore di un possibile blitz . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La Global Sumud Flotilla è salpata verso le acque di Gaza tra mille polemiche e appelli al rientro: 52 imbarcazioni con un equipaggio formato da 44 nazionalità diverse con due obiettivi: portare aiuti umanitari nella Striscia e rompere l’assedio che Israele impo - facebook.com Vai su Facebook
La Global Sumud Guerrilla di Hamas procede verso Gaza. Gli arditi Pd-5ss-MVS restano a bordo. Dei viveri bufala non parla più nessuno. La Global Sumud Flotilla perde pezzi. Il fotoreporter e le ragioni dell’abbandono: «Si rischia il bagno di sangue, non son - X Vai su X
La Global Sumud Flotilla naviga verso Gaza, dalla Bbc a Wafa: la vicenda sulla stampa estera - (Adnkronos) – La navigazione verso Gaza della Global Sumud Flotilla è in questi giorni, anche per le implicazioni per la sicurezza delle decine di italiani a bordo, uno dei temi più dibattuti sulla st ... Come scrive pianetagenoa1893.net
Flotilla mercoledì nella zona a rischio, giovedì arrivo a Gaza - Le 42 imbarcazioni umanitarie navigano al momento ancora in acque internazionali e prevedono di arrivare giovedì. Da tg24.sky.it