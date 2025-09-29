La Global Sumud Flotilla naviga verso Gaza dalla Bbc a Wafa | la vicenda sulla stampa estera

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La navigazione verso Gaza della Global Sumud Flotilla è in questi giorni, anche per le implicazioni per la sicurezza delle decine di italiani a bordo, uno dei temi più dibattuti sulla stampa italiana. Il governo continua con i suoi appelli agli attivisti affinché riconsiderino i loro piani, nel timore di un possibile blitz . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla navigaLa Global Sumud Flotilla naviga verso Gaza, dalla Bbc a Wafa: la vicenda sulla stampa estera - (Adnkronos) – La navigazione verso Gaza della Global Sumud Flotilla è in questi giorni, anche per le implicazioni per la sicurezza delle decine di italiani a bordo, uno dei temi più dibattuti sulla st ... Come scrive pianetagenoa1893.net

global sumud flotilla navigaFlotilla mercoledì nella zona a rischio, giovedì arrivo a Gaza - Le 42 imbarcazioni umanitarie navigano al momento ancora in acque internazionali e prevedono di arrivare giovedì. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Naviga