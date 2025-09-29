La Global Sumud Flotilla ha già vinto ora però rischia di non farsi più capire | i palestinesi non cercano eroi ma soluzioni
Forzare il blocco navale con imbarcazioni di fortuna non è come organizzare una manifestazione (senza tra l’altro evitare che antagonisti e teppisti di ogni risma ingaggino violenti scontri con le forze dell’ordine); forzare il blocco navale rischia di far salire d’intensità le tensioni in quell’are. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La Global Sumud Flotilla è salpata verso le acque di Gaza tra mille polemiche e appelli al rientro: 52 imbarcazioni con un equipaggio formato da 44 nazionalità diverse con due obiettivi: portare aiuti umanitari nella Striscia e rompere l’assedio che Israele impo - facebook.com Vai su Facebook
La Global Sumud Guerrilla di Hamas procede verso Gaza. Gli arditi Pd-5ss-MVS restano a bordo. Dei viveri bufala non parla più nessuno. La Global Sumud Flotilla perde pezzi. Il fotoreporter e le ragioni dell’abbandono: «Si rischia il bagno di sangue, non son - X Vai su X
Global Sumud Flotilla: Obiettivo resta Gaza. Israele non userà "forza letale", ma i "rischi sono elevatissimi" - Israele usa parole durissime contro gli attivisti che a bordo della Global Sumund Flotilla intendono arrivare a Gaza per portare aiuti umanitari. Da tg.la7.it
Flotilla mercoledì nella zona a rischio, giovedì arrivo a Gaza - Le 42 imbarcazioni umanitarie navigano al momento ancora in acque internazionali e prevedono di arrivare giovedì. Lo riporta tg24.sky.it