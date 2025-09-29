La Global Sumud Flotilla ha già vinto ora però rischia di non farsi più capire | i palestinesi non cercano eroi ma soluzioni

Forzare il blocco navale con imbarcazioni di fortuna non è come organizzare una manifestazione (senza tra l’altro evitare che antagonisti e teppisti di ogni risma ingaggino violenti scontri con le forze dell’ordine); forzare il blocco navale rischia di far salire d’intensità le tensioni in quell’are. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

