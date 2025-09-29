La Global Sumud Flotilla a 350 miglia da Gaza e l’incontro con Crosetto | cosa sta accadendo in queste ore

La difficile situazione sulla Global Sumud Flotilla nelle ultime ore, dall’incontro con Crosetto e Schlein e il rischio di una reazione di Israele. Domenica la Global Sumud Flotilla ha lasciato le acque greche ed è salpata verso Gaza. Mancano 350 miglia all’arrivo, e la situazione diventa sempre più complessa. Una barca è in avaria. (Ansa Foto) – notizie.com Dopo la partenza e il ritorno in acque internazionali, i droni hanno cominciato nuovamente a sorvolare le 42 imbarcazioni che ospitato 300 partecipanti, ma questa volta si sono mantenuti ad alta quota e non hanno attaccato. 🔗 Leggi su Notizie.com

