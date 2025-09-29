La giornata di Ricci Al seggio con la figlia Pesaro bene l’affluenza

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025

Il volto stanco, segnato dalla lunga e difficile campagna elettorale, ma al tempo stesso sorridente per avere fatto il massimo possibile nel tentativo di soffiare all’avversario la guida delle Marche. Il candidato alla presidenza della Regione per l’Alleanza del Cambiamento, Matteo Ricci, ha votato ieri mattina a Pesaro, nella sua città, nel seggio del liceo artistico Mengaroni dove per tutta la giornata di ieri c’è stato un certo movimento, tra chi controllava i nomi dei candidati, chi andava deciso ai seggi e chi commentava: "Abbiamo fatto il nostro dovere, per quel che serve". Matteo Ricci è arrivato intorno alle 11, a piedi, accompagnato dalla figlia maggiore Camilla, "che però – ha tenuto a chiarire il candidato presidente – non vuole comparire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

