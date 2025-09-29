La giornata di Acquaroli Sorrisi e strette di mano accompagnato dalla moglie

ll voto delle regionali 2020 con mascherina, distanziamento e igienizzante sembra lontano decenni. Eppure sono passati solo cinque anni. Francesco Acquaroli, governatore uscente delle Marche, arriva al seggio di Potenza Picena per la riconferma alla guida della Regione con il centrodestra. Maglioncino e camicia. Con lui c’è la moglie Lucia. Sono le 12 di una domenica di fine settembre. Sorrisi e qualche stretta di mano prima di entrare in cabina, nel seggio della ex scuola elementare di via San Girio 16. Poi, fuori, quella che per Aquaroli è stata una domenica trascorsa in famiglia. La messa a Potenza Picena e un giro nella cittadina, casa sua, che lo sostiene da sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

