La Gazzetta prende di mira Conte | Due idee non sono state buone
All’indomani della sfida con il Milan, persa dal Napoli, Antonio Conte si è ritrovato criticato e anche aspramente dalla Gazzetta dello sport. I colleghi giornalisti, infatti, hanno giudicato due sue idee fin troppo poco buone Decisioni non positive È una sconfitta, quella con il Milan, che scuote l’intero ambiente Napoli. Una partita persa e tre . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: gazzetta - prende
Veiga Inter (Gazzetta), prende quota l’idea per la difesa: il Chelsea fa il prezzo! E se dovesse partire Pavard…
Il festival Danse et Tecnologie prende il via con Theodora di Amalia Borsellino #gazzettamatin #festival #danseettechnologie - facebook.com Vai su Facebook
Prende la #nonna per il #collo e tenta di #strangolarla: #arrestato - X Vai su X
Il nuovo Napoli prende forma, Conte ridisegna l'attacco: più qualità e più gol - Se la prima stagione serviva a rimettere in piedi il progetto partendo dalla solidità difensiva e riscaldando l’entusiasmo dei tifosi (ieri 6000 ... Secondo gazzetta.it