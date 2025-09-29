La Galleria Dedalo teatro lirico per una sera | concerto inaugurale del ciclo Salotti musicali

Reggiotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un raffinato concerto inaugurale del cicloSalotti musicali” curato dal Nuovo laboratorio lirico diretto dal maestro Gaetano Tirotta, la Galleria d’Arte Dedalo, si è trasformato in raffinato teatro lirico.L’iniziativa, tenutasi lo scorso 27 settembre, intreccia musica, arte e cultura, nasce. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

