La gaffe di Clemente Mimum da quasi 20 anni direttore del Tg5 | 79 anni fa nasceva Silvio Berlusconi

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che voleva essere un ricordo si è trasformato in una gaffe per Clemente Mimun. Lo storico direttore del TG5 ha ricordato sui social che oggi il fondatore di Mediaset avrebbe compiuto 89 anni. Ma, nel farlo, gliene ha tolti 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it

