La futura regina Elisabetta del Belgio e il principe Giorgio del Liechtenstein | da una foto a una non smentita storia di un rumor che piace ai fan dei royal
Sarà vero? Da palazzo non hanno confermato ma, a onor del vero, nemmeno smentito. La presunta love story tra Elisabetta del Belgio, erede al trono e futura regina, e il principe Giorgio del Liechtenstein – che suona come una liaison d’altri tempi tra Casate – è, per ora, solo una voce. Tra i rumor in circolazione, però, è sicuramente quello più inatteso e, al contempo, interessante. Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein: è nato un amore?. Su Instagram circola da alcune ore un’immagine che ritrae Elisabetta del Belgio, 23 anni, in vacanza in Grecia in compagnia del principe Giorgio del Liechtenstein, 26. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: futura - regina
Kate Middleton a Wimbledon, il fascino della futura regina
Lo stile della (futura) regina che veste low cost
Si è aperta una posizione importante in casa Windsor: cercasi assistente per vestire una futura regina.
La futura regina consorte di Norvegia affronta la fibrosi polmonare mentre sul figlio pendono 23 capi d’accusa (di cui 4 per stupro): «Momento difficile, ho bisogno di più aiuto rispetto a prima» - facebook.com Vai su Facebook
La futura regina consorte di Norvegia affronta la fibrosi polmonare mentre sul figlio pendono 23 capi d’accusa (di cui 4 per stupro): «Momento difficile, ho bisogno di più aiuto rispetto a prima» - X Vai su X
Elisabetta del Belgio e il principe Giorgio del Liechtenstein: è amore? Il rumor che piace ai royal lover - La presunta love story tra Elisabetta del Belgio, erede al trono e futura regina, e il principe Giorgio del ... Secondo amica.it
Elisabetta del Belgio, bellezza regale in un abito che tutte possiamo permetterci - Elisabetta del Belgio, 23 anni, appartiene di diritto a entrambe le categorie: futura regina, e già oggi icona di grazia e raffinatezza. Secondo dilei.it