La futura regina Elisabetta del Belgio e il principe Giorgio del Liechtenstein | da una foto a una non smentita storia di un rumor che piace ai fan dei royal

Sarà vero? Da palazzo non hanno confermato ma, a onor del vero, nemmeno smentito. La presunta love story tra Elisabetta del Belgio, erede al trono e futura regina, e il principe Giorgio del Liechtenstein – che suona come una liaison d’altri tempi tra Casate – è, per ora, solo una voce. Tra i rumor in circolazione, però, è sicuramente quello più inatteso e, al contempo, interessante. Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein: è nato un amore?. Su Instagram circola da alcune ore un’immagine che ritrae Elisabetta del Belgio, 23 anni, in vacanza in Grecia in compagnia del principe Giorgio del Liechtenstein, 26. 🔗 Leggi su Amica.it

