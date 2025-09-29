La fuga nel boschetto del pusher sbadato con l' hashish nello zaino
La droga nascosta nello zaino e una fuga nel boschetto per sfuggire alle forze dell'ordine. L'uscita di scena a piedi non ha evitato l'arresto di un 34enne del Marocco, acciuffato dai carabinieri.I militari, secondo quanto appreso, stavano effettuato delle verifiche nella zona di Tor San Lorenzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: fuga - boschetto
Angoli di Stigliano che sembrano un mondo a parte. Passeggiare nel boschetto di bambù significa entrare in una dimensione di calma, silenzio e bellezza naturale. E tu, ci sei già stato? . . . Corners of Stigliano that feel like another world. Walking through t - facebook.com Vai su Facebook
La fuga nel boschetto del pusher sbadato con l'hashish nello zaino - La droga nascosta nello zaino e una fuga nel boschetto per sfuggire alle forze dell'ordine ... Come scrive romatoday.it
Rieti, blitz nel boschetto della droga: i pusher sparano ai carabinieri - Colpo di pistola sparato contro i carabinieri che stavano effettuando un blitz in un boschetto della droga a Roccasinibalda. Scrive ilmessaggero.it