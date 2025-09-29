La frana blocca ferrovia e Statale 36 | Lecco divisa in due per altri tre giorni di disagi

Lecco, 29 settembre 2025 – Ressa nelle stazioni di Lecco e Mandello del Lario e alle fermate dei bus e rallentamenti in strada sulla Statale 36. In seguito alla frana che domenica è crollata sia sulla linea ferroviaria Lecco – Sondrio, sia sulla Superstrada all'altezza di Abbadia Lariana, la provincia di Lecco è divisa in due. Lecco, tragedia sfiorata sulla ferrovia e la Statale 36: ''Siamo stati fortunati'' La circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazioni di Lecco e di Mandello, mentre sulla Superstrada 36 a salire verso nord si viaggia a scartamento ridotto sulla sola corsia di sorpasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

