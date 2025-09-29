La forza di una donna anticipazioni | ecco cosa rivela Sirin a Hatice ed Enver

Nella puntata odierna di La Forza di una Donna, che andrà in onda su Canale 5 alle ore 16:40, assistiamo a un colpo di scena: Hatice riesce a persuadere Sirin a fare ritorno a casa, ma la ragazza non perde tempo nel contraddirla e lancia frecciate pungenti. Vediamo insieme cosa accadrà nel corso dell’episodio in onda lunedì 29 settembre. Sirin continua a creare dolore nei confronti dei suoi genitori. In precedenza, Hatice ed Enver erano riusciti a convincerla a donare il midollo a Bahar per salvarla, ma ora tutto sembra tornare in discussione. Lei mantiene un atteggiamento ostile nei loro confronti e nel frattempo i genitori si chiedono da dove derivi l’improvviso benessere della figlia: gli abiti dispendiosi e la somma di denaro di cui dispone appaiono inspiegabili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

