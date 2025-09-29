La forza di una donna anticipazioni 30 settembre | Ceyda cerca lavoro ma non andrà come sperava

29 set 2025

La puntata di domani della serie turca è all'insegna delle tensioni familiari: un rifiuto pesa su Ceyda e un pericolo costringe Sarp a fermarsi. Ecco cosa accadrà martedì 30 settembre. La puntata di martedì 30 settembre de La forza di una donna, in onda alle 16.40 su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, vede al centro la famiglia, il lavoro e la paura di ciò che potrebbe accadere. Bahar continua a farsi strada tra responsabilità e sentimenti, mentre le persone attorno a lei prendono decisioni destinate a lasciare il segno. Scopriamo allora le anticipazioni della puntata di domani della dizi turca basata sulla serie giapponese Woman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

