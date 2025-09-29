La Fondazione Vassallo si costituisce parte civile nel processo per la distruzione della falesia
Il Presidente Dario Vassallo: “Ho denunciato, e per questo ho ricevuto minacce di morte. La giustizia deve accogliere la nostra istanza, non è più tempo di silenzi”. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, guidata dal Presidente Dario Vassallo, annuncia ufficialmente la propria costituzione di parte civile nel processo penale relativo all’abbattimento con esplosivo di un tratto di falesia ricadente all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, riconosciuto patrimonio UNESCO. L’udienza è fissata per il prossimo 7 ottobre 2025 presso il Tribunale di Vallo della Lucania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
