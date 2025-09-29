La Flotilla tira dritto ma tratta | Forziamo il blocco di Gaza
Roma, 29 settembre 2025 – “Forzeremo il blocco israeliano”. La Global Sumud Flotilla parte per Gaza dopo i giorni passati in acque greche per riparare le navi. Non sortisce effetto l’avvertimento del ministro della Difesa Guido Crosetto, che incontrando una delegazione del movimento mette in guardia contro il rischio di “effetti drammatici”. E il Ministero degli Esteri israeliano su X dice che la spedizione umanitaria “è una provocazione che serve ad Hamas”. Ma quando le navi cominciano a muoversi verso Sud-Est lasciandosi Creta alle spalle alcuni droni le seguono. A distanza c’è la fregata della Marina italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: flotilla - tira
