La Flotilla si prepara all' assalto micidiale E spunta un' accusa | A bordo zero trasparenza

La Flotilla è momentaneamente in pausa a causa di un guasto al motore della barca Johnny M, ma l’arrivo a Gaza è confermato tra quattro giorni. Il clima a bordo è rovente e suona un altro campanello d’allarme: il prossimo assalto all’iniziativa pro Pal sarà “micidiale”. Questa la previsione di Stefano Bertoldi, al comando della barca Zefiro, tra quelle colpite dai droni. “Il prossimo attacco alla Flotilla, se verrà sferrato, e i segnali mi dicono di sì, sarà micidiale” le sue parole in un video pubblicato in rete: “È probabile che stavolta possano esserci gravi feriti ed eventualmente dei morti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Flotilla si prepara all'assalto "micidiale". E spunta un'accusa: "A bordo zero trasparenza"

In questa notizia si parla di: flotilla - prepara

La Freedom Flotilla ci riprova, la nave umanitaria Handala è vicino Gaza: l’esercito israeliano si prepara a intercettarla. Cosa sta succedendo

Una flotta per Gaza: la Sumud Flotilla si prepara a salpare

Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che vuole portare aiuti umanitari a Gaza, si prepara a salpare

Israele si prepara ad affrontare l’arrivo della flotilla. Al Tg1 il portavoce del Ministero degli Esteri: “Non vogliamo rischi per nessuno, abbiamo offerto una soluzione per gli aiuti – dice – ma loro vogliono la provocazione”. #Tg1 Giovan Battista Brunori - X Vai su X

? Il pattugliatore di altura della Marina spagnola si prepara a salpare dal porto di Cartagena, nella regione meridionale di Murcia, per prestare appoggio alla quarantina di imbarcazioni che fanno parte della Global Sumud Flotilla, con a bordo equipaggi di 45 - facebook.com Vai su Facebook

Allarme Flotilla: "Il prossimo assalto sarà micidiale". E spunta un'accusa: "Zero trasparenza" - Tra allerte e trattative, ecco l’affondo del fotoreporter Niccolò Celesti che era a bordo di una nave: “Ci sono troppi interessi privati” ... Segnala msn.com

Global Sumud Flotilla si prepara all’assalto «micidiale»: «Ma a bordo troppi interessi privati e niente trasparenza» - Il fotoreporter: «Ecco perché ho lasciato la spedizione» L'ar ... Riporta msn.com