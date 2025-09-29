La Flotilla si prepara all' assalto micidiale E spunta un' accusa | A bordo zero trasparenza

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Flotilla è momentaneamente in pausa a causa di un guasto al motore della barca Johnny M, ma l’arrivo a Gaza è confermato tra quattro giorni. Il clima a bordo è rovente e suona un altro campanello d’allarme: il prossimo assalto all’iniziativa pro Pal sarà “micidiale”. Questa la previsione di Stefano Bertoldi, al comando della barca Zefiro, tra quelle colpite dai droni. “Il prossimo attacco alla Flotilla, se verrà sferrato, e i segnali mi dicono di sì, sarà micidiale” le sue parole in un video pubblicato in rete: “È probabile che stavolta possano esserci gravi feriti ed eventualmente dei morti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la flotilla si prepara all assalto micidiale e spunta un accusa a bordo zero trasparenza

© Ilgiornale.it - La Flotilla si prepara all'assalto "micidiale". E spunta un'accusa: "A bordo zero trasparenza"

In questa notizia si parla di: flotilla - prepara

La Freedom Flotilla ci riprova, la nave umanitaria Handala è vicino Gaza: l’esercito israeliano si prepara a intercettarla. Cosa sta succedendo

Una flotta per Gaza: la Sumud Flotilla si prepara a salpare

Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che vuole portare aiuti umanitari a Gaza, si prepara a salpare

flotilla prepara assalto micidialeAllarme Flotilla: "Il prossimo assalto sarà micidiale". E spunta un'accusa: "Zero trasparenza" - Tra allerte e trattative, ecco l’affondo del fotoreporter Niccolò Celesti che era a bordo di una nave: “Ci sono troppi interessi privati” ... Segnala msn.com

flotilla prepara assalto micidialeGlobal Sumud Flotilla si prepara all’assalto «micidiale»: «Ma a bordo troppi interessi privati e niente trasparenza» - Il fotoreporter: «Ecco perché ho lasciato la spedizione» L'ar ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Prepara Assalto Micidiale