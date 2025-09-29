La Flotilla si avvicina a Gaza | i timori del governo Meloni e il rischio di un incidente con Israele

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla continuano la navigazione verso Gaza. Le imbarcazioni sono ancora in acque internazionali e nelle prossime 48 ore potrebbero entrare nelle zone più ad alto rischio. Un lasso di tempo che sta preoccupando il governo Meloni, alla ricerca di una mediazione -. 🔗 Leggi su Today.it

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

Flotilla si avvicina a Gaza, cresce l'allerta per un "attacco micidiale" e Crosetto mette in guardia: "Rischi elevatissimi"

flotilla avvicina gaza timoriLa Flotilla verso Gaza, Crosetto: 'Rischi elevatissimi' - Il ministro della Difesa ha visto una delegazione: 'Prevalga il senso di responsabilità'. Segnala ansa.it

flotilla avvicina gaza timoriFlotilla verso Gaza, navi in acque internazionali: timori e mare mosso - Una «flottiglia della libertà» composta da una decina di navi umanitarie, con a bordo circa 60 persone, è salpata ieri sera dal porto di Catania ... Secondo msn.com

