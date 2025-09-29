La Flotilla si avvicina a Gaza | i timori del governo Meloni e il rischio di un incidente con Israele
Gli attivisti della Global Sumud Flotilla continuano la navigazione verso Gaza. Le imbarcazioni sono ancora in acque internazionali e nelle prossime 48 ore potrebbero entrare nelle zone più ad alto rischio. Un lasso di tempo che sta preoccupando il governo Meloni, alla ricerca di una mediazione -. 🔗 Leggi su Today.it
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
Flotilla si avvicina a Gaza, cresce l'allerta per un "attacco micidiale" e Crosetto mette in guardia: "Rischi elevatissimi"
Alla Flotilla è stata offerta oggi un’ultima occasione per uscire bene da una situazione ogni giorno più complicata, man mano che la costa di Gaza si avvicina. Sanno benissimo, e gli è stato ricordato da ultimo dal Cardinale Zuppi, che non esiste un molo di attr - X Vai su X
Sumud Flotilla, settembre, da qualche parte in mezzo al mare. Il vecchio intaglia una figurina a forma di Greta Thunberg. Il giovane gli si avvicina, - Un altro attacco di droni. Il vecchio si limita ad annuire. - Hai avuto paura? – insiste il giovane. Il vecchio sputa p - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla verso Gaza, Crosetto: 'Rischi elevatissimi' - Il ministro della Difesa ha visto una delegazione: 'Prevalga il senso di responsabilità'. Segnala ansa.it
Flotilla verso Gaza, navi in acque internazionali: timori e mare mosso - Una «flottiglia della libertà» composta da una decina di navi umanitarie, con a bordo circa 60 persone, è salpata ieri sera dal porto di Catania ... Secondo msn.com