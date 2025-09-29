La Flotilla fa rotta su Gaza Il fotoreporter dice addio | Missione con troppi rischi

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE La Global Sumud Flotilla si avvicina sempre di più alle acque della Striscia di Gaza. La flotta umanitaria che punta a portare gli aiuti umanitari a una popolazione palestinese allo stremo non cambia rotta nonostante si moltiplichino le raccomandazioni alla prudenza da parte dell’autorità italiane. C’è però chi ha deciso di terminare in anticipo il proprio viaggio. Il fotoreporter fiorentino Niccolò Celesti – salpato da Catania a inizio mese – si trova a Creta quando lo chiamiamo. "Riparto per l’Italia – ci spiega –, sono sceso dalla mia imbarcazione e lascio la missione, come hanno fatto altri, circa una ventina di persone in tutto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

la flotilla fa rotta su gaza il fotoreporter dice addio missione con troppi rischi

© Lanazione.it - La Flotilla fa rotta su Gaza. Il fotoreporter dice addio: "Missione con troppi rischi"

In questa notizia si parla di: flotilla - rotta

Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'

La Global Sumud Flotilla, quelle navi sulla rotta islamista

Cambiare Rotta Pisa annuncia il presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla

flotilla fa rotta gazaLa Flotilla fa rotta su Gaza. Il fotoreporter dice addio: "Missione con troppi rischi" - Niccolò Celesti lascia la Global Sumud per divergenze con il comitato direttivo "Gli auguro il meglio, ma sfondare il blocco navale non era nei piani iniziali". Si legge su lanazione.it

La Flotilla fa rotta verso sud. Crosetto: effetti drammatici. L’opposizione: proteggetela - La portavoce italiana della missione a Roma vede governo, Schlein, Conte, Avs. Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Fa Rotta Gaza