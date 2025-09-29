La Flotilla fa rotta su Gaza Il fotoreporter dice addio | Missione con troppi rischi
FIRENZE La Global Sumud Flotilla si avvicina sempre di più alle acque della Striscia di Gaza. La flotta umanitaria che punta a portare gli aiuti umanitari a una popolazione palestinese allo stremo non cambia rotta nonostante si moltiplichino le raccomandazioni alla prudenza da parte dell’autorità italiane. C’è però chi ha deciso di terminare in anticipo il proprio viaggio. Il fotoreporter fiorentino Niccolò Celesti – salpato da Catania a inizio mese – si trova a Creta quando lo chiamiamo. "Riparto per l’Italia – ci spiega –, sono sceso dalla mia imbarcazione e lascio la missione, come hanno fatto altri, circa una ventina di persone in tutto". 🔗 Leggi su Lanazione.it
