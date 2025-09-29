La Flotilla affonda il Pd che batosta le Marche e Trump | quindi oggi…

- Oggi la giornata è tosta da commentare, quindi saremo brevi. - Partiamo dalle Marche, dove il centrodestra non ha solo vinto ma ha staccato a tal punto il centrosinistra (o campo largo che dir si voglia) di così tanti punti da rendere il tutto una batosta per Schlein. “Meloni si abitui all’opposizione unita”, diceva Elly. Alla faccia. - Punto due: Matteo Ricci ha portato avanti le ultime settimane di campagna elettorale sventolando la bandiera Palestinese e veleggiando sulle ali della Flotilla. Idem con patate Elly Schlein, che da giorni non parla d’altro. ""Si vota per le Marche e per la Palestina – diceva al megafono Ricci –. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

