La Flotilla affonda il Pd che batosta le Marche e Trump | quindi oggi…
- Oggi la giornata è tosta da commentare, quindi saremo brevi. - Partiamo dalle Marche, dove il centrodestra non ha solo vinto ma ha staccato a tal punto il centrosinistra (o campo largo che dir si voglia) di così tanti punti da rendere il tutto una batosta per Schlein. “Meloni si abitui all’opposizione unita”, diceva Elly. Alla faccia. - Punto due: Matteo Ricci ha portato avanti le ultime settimane di campagna elettorale sventolando la bandiera Palestinese e veleggiando sulle ali della Flotilla. Idem con patate Elly Schlein, che da giorni non parla d’altro. ""Si vota per le Marche e per la Palestina – diceva al megafono Ricci –. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - affonda
Gaza, la sinistra "affonda" con la Flotilla di Greta
Global Sumud Flotilla, Greta saluta la "Flottiglia" e scappa via: la missione per Gaza affonda tra ritardi, farsa e caos mediterraneo
Meloni da New York affonda la Flotilla e attacca l’opposizione: “Condanno l’attacco, ma l’iniziativa è un favore ad Hamas”
I risultati nelle Marche parlano chiaro. La flotilla voluta da Hamas affonda le speranze del Pd, la retorica su Gaza non paga. - X Vai su X
"Entro le prossime 48 ore", Israele potrebbe “intensificare gli attacchi violenti” contro la Global Sumud Flotilla, “potenzialmente con l’uso di armi che potrebbero affondare le imbarcazioni, ferire e uccidere i partecipanti”. L’allarme arriva direttamente dal comitat - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Il Pd critica Meloni sulle garanzie ai connazionali: “Risposta vaga ed evasiva” - Meloni critica l’iniziativa definendola rischiosa e in parte simbolica, ma garantisce la protezione dei parlamentari italiani a bordo. Secondo it.euronews.com
Attacco contro la Flotilla, Pd-M5s-Avs chiedono a Meloni di fare chiarezza, Tajani: “Non tocca a noi fare indagini” - M5s e Avs hanno chiesto a Meloni di chiarire in Aula la posizione del governo, dopo l’attacco subito in Tunisia dalla Global Sumud Flotilla, colpita ieri notte da un drone. Riporta fanpage.it